Держстат: У річному вимірі темпи інфляції в Україні сповільнилися

Держстат: У річному вимірі темпи інфляції в Україні сповільнилися

У жовтні року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% проти попереднього місяця. Але у річному вимірі темпи інфляції сповільнилися до 10,9%.

Про це повідомив Держстат у понеділок, 10 листопада.

"Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 року порівняно з вереснем становила 0,9%, із жовтнем 2024 року – 10,9%. Базова інфляція в жовтні 2025 року порівняно з вереснем становила 0,6%, із жовтнем 2024 року – 10,2%", – йдеться у повідомленні.

Річний показник інфляції у жовтні є найнижчим з листопада минулого року.

За минулий місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11,0% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 7,1-1,0% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м'ясо та м'ясопродукти, сири. Водночас на 2,6-0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Зросли також ціни на транспорт на 0,1% в основному через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

