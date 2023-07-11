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Сунак обговорив з Байденом членство України в НАТО

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Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак на зустрічі з президентом США Джо Байденом у понеділок обговорив, серед іншого, й питання членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це журналістам повідомив речник Сунака, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Представник прем’єра Британії заявив, що для України було б недоречно вступати до НАТО під час війни з Росією, але Сунак вважає, що "законне місце" України – в межах Альянсу.

"Ми хочемо працювати зі США і нашими союзниками над тим, щоб Україна приєдналася до Альянсу", – додав речник.

Зауважимо, що формулювання про "законне місце" України в НАТО прем’єр Британії вжив і минулого місяця під час перебування на саміті Європейської політичної спільноти.

Згідно з офіційним повідомленням британського уряду, Сунак і Байден також обговорили хід контрнаступу в Україні й наголосили на важливості того, щоб її міжнародні партнери взяли на себе зобов'язання щодо довгострокової оборони, "надаючи підтримку, необхідну Україні для перемоги у цій війні і забезпечення справедливого і тривалого миру".

Байден, Сунак
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