Кірбі: Україні все ще потрібно виконати вимоги перед тим, як стати повноправним членом Альянсу

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у вівторок заявив, що вступ України до НАТО найближчим часом "малоймовірний", і країні все ще потрібно виконати вимоги перед тим, як стати повноправним членом Альянсу.
Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
"Ми віримо, що НАТО – це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що альянс домовився ще в 2008 році. Зараз є деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - над якими Україна має працювати", - сказав він.
Кірбі зауважив, що у Вашингтону є розуміння того, що такі реформи Україні зараз "важко" проводити, оскільки вона перебуває у стані війни.
"Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з росією", - резюмував координатор.
Крім цього, він висловив розчарування у зв'язку з мим, що президент України Володимир Зеленський у Twitter різко рокритикував дискусії щодо потенційного шляху до членства в НАТО на Вільнюському саміті, написавши, що "невизначеність - це слабкість".
"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", - підсумував Кірбі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали про те, що на саміті НАТО обговорюються формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства держави в Альянсі. Як зазначив Зеленський, додались умови для того, щоб запросити Україну в НАТО.
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