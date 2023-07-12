Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Кірбі: Україні все ще потрібно виконати вимоги перед тим, як стати повноправним членом Альянсу

78

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі у вівторок заявив, що вступ України до НАТО найближчим часом "малоймовірний", і країні все ще потрібно виконати вимоги перед тим, як стати повноправним членом Альянсу.

Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.

"Ми віримо, що НАТО – це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що альянс домовився ще в 2008 році. Зараз є деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - над якими Україна має працювати", - сказав він.

Кірбі зауважив, що у Вашингтону є розуміння того, що такі реформи Україні зараз "важко" проводити, оскільки вона перебуває у стані війни.

"Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з росією", - резюмував координатор.

Крім цього, він висловив розчарування у зв'язку з мим, що президент України Володимир Зеленський у Twitter різко рокритикував дискусії щодо потенційного шляху до членства в НАТО на Вільнюському саміті, написавши, що "невизначеність - це слабкість".

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", - підсумував Кірбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали про те, що на саміті НАТО обговорюються формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства держави в Альянсі. Як зазначив Зеленський, додались умови для того, щоб запросити Україну в НАТО.

CNN, Кірбі
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 июля 2023
Вторник, 11 июля 2023
Понедельник, 10 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023