Резніков розповів про створення коаліції з підготовки українських пілотів

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів для винищувачів F-16.
Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter.
Зауважимо, що навчатимуть не тільки українських пілотів і технічний персонал
До коаліції доєдналися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.
"11 держав-партнерів плюс Україна підписали Меморандум із визначенням умов. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їх видатне лідерство в цьому процесі", — написав Резніков.
Загалом меморандум передбачає такі ключові тези:
"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні Сили готові освоїти їх якомога швидше. Україна переможе", — додав Резніков.
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