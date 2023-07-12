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Резніков розповів про створення коаліції з підготовки українських пілотів

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Міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами з інших держав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів для винищувачів F-16.

Про це очільник Міноборони повідомив у Twitter.

Зауважимо, що навчатимуть не тільки українських пілотів і технічний персонал

До коаліції доєдналися Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

"11 держав-партнерів плюс Україна підписали Меморандум із визначенням умов. Я особливо вдячний Данії та Нідерландам за їх видатне лідерство в цьому процесі", — написав Резніков.

Загалом меморандум передбачає такі ключові тези:

  • українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;
  • є можливість включення в програму інших типів винищувачів;
  • коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повнофункціональних можливостей F-16.

"F-16 захищатимуть небо України та східний фланг НАТО. Українські Повітряні Сили готові освоїти їх якомога швидше. Україна переможе", — додав Резніков.

Резніков
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