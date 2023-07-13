Зеленський: Туреччина підтримує "зернову ініціативу", але є ризики

Президент Туреччини Реджеп Ердоган порушив на засіданні Україна - НАТО у Вільнюсі проблему "зернової ініціативи".
Про це повідомив на пресконференції у Вільнюсі в середу президент України Володимир Зеленський.
"На нашому засіданні це питання порушував президент Ердоган, який говорив про те, що Туреччина підтримує ініціативу, але є ризики. І тут треба, щоб генеральний секретар ООН, пан Гутерреш, теж працював над цим питанням. Тому що в них були відповідні домовленості з російською стороною", - сказав він.
"З нашого боку ми нічого не порушуємо. З нашого боку ми нічого не блокуємо. Ми не домовилися з Росією, ми домовилися з ООН і Туреччиною. ООН і Туреччина домовлялися з Росією. І цей коридор потрібен, і він працює", - сказав Зеленський.
Він висловив упевненість, що "після сьогоднішнього акцептування гарантій безпеки будуть якісь зриви тих чи інших важливих гуманітарних проєктів. Це зрозуміло. Росія завжди так реагує. Не дотримується слова. І постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори для того, щоб створити нову кризу".
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