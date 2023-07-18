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Сирський: Ситуація на східному напрямку залишається важкою

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Оперативна ситуація на східному напрямку залишається важкою, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський за підсумками візиту на передові позиції в понеділок, 17 липня.

"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ. Водночас ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп’янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків", - розповів Сирський, повідомляє Military Media Center.

Він зазначив, що під час поїздки зустрівся з військовослужбовцями в кожній із бойових бригад, що діють на східному напрямку, і вручив найкращим воїнам нагороди, цінні подарунки та сертифікати грошових премій.

"Окремо з командирами відпрацювали і ухвалили всі необхідні рішення для стабілізації ситуації на лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці", - наголосив Сирський.

Сирський
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