Кулеба закликав членів ООН приєднатися до декларації G7

Кожній країні-члену Організації Обʼєднаних Націй слід розглянути можливість приєднання до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на дебатах Генеральної асамблеї ООН.
За його словами, з тих пір, як "Велика сімка" ухвалила відповідну декларацію, до документа приєдналися ще десять країн.
"Я закликаю кожну державу-члена ООН розглянути можливість приєднання до декларації "Групи семи", яка є відкритою для цього. Зробіть особистий практичний внесок у безпеку України", - висловився міністр.
Він додав, що допомагаючи українським дітям отримати безпечне майбутнє, інші країни гарантують і свою безпеку.
Також дипломат закликав країни ООН не вдавати нейтральну позицію щодо російської агресії.
"Я закликаю всіх інших припинити вдавати нейтральність. Немає місця нейтральності в ситуації геноцидної війни і масових звірств", – сказав Кулеба.
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