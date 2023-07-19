Сирський: Як на Сході, так і на Півдні України окупанти наситили територію мінами

Україна хотіла б досягти швидких результатів контрнаступу, але в нинішніх реаліях це практично неможливо зробити.

Таку думку висловив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ВВС.

За його словами, як на Сході, так і на Півдні України окупанти наситили територію мінами та оборонними загородженнями. З цієї причини просування «справді йде не так швидко, як хотілося б».

Водночас Сирський зазначив, що Україна має одну важливу перевагу над ворогом.

«Я вважаю, що єдність нашого військового керівництва та довіра наших солдатів один до одного є найсильнішою стороною нашої армії», – заявив генерал.

Журналісти зазначають, що це справді різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, схоже, страждає від розбратів та відірваності армії від верховного командування.