Галущенко обговорив з представниками СБ посилення стійкості української енергетики

Країна-агресорка росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі України з настанням холодів. Посилити стійкість української енергосистеми сподіваються у співпраці з міжнародними партнерами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, підтримку української енергетики та підготовку до наступного опалювального сезону в умовах можливих російських атак міністр Герман Галущенко обговорив з представниками Світового банку (СБ).

Міністр нагадав, що росія атакувала українську енергетику впродовж усього опалювального сезону – з 10 жовтня до 9 березня включно. Зараз триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб'єктах.

"Загалом ми плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими у результаті ремонтної кампанії. Водночас очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою", – заявив Галущенко.

Проєкт відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів передбачає фінансування в обсязі $500 млн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для послуг з опалення та обладнання для інфраструктури передання електроенергії.

Перша частина угоди передбачає виділення гранту у $200 млн. Ще одна угода передбачає виділення гранту у €37,74 млн від уряду Німеччини для впровадження на підстанціях пристроїв для забезпечення нормативних параметрів електроенергії СТАТКОМ. Це обладнання спрямують національному оператору системи передання Укренерго.

Міністр додав, що в межах підготовки до зими виконуються роботи з посилення фізичного захисту критичної інфраструктури.

Також тривають перемовини з ENTSO-E щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн для забезпечення потреб споживачів у найкритичніші періоди.