Резніков: ЗСУ прийняли на озброєння понад 20 нових українських дронів

Міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції у Києві заявив, що Україна прийняла на озброєння ЗСУ вже понад 20 нових найменувань вітчизняних дронів.
«Ми зібрали 82 виробники суто українського. Вони зголосилися робити, тож ми на озброєння вже прийняли більш ніж 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їхню техніку», – сказав він.
Міністр розповів, що за ініціативою Міноборони було ухвалено відповідну постанову, якою спрощено поставлення на озброєння українських безпілотних літальних апаратів.
Резніков зазначив, що раніше для того, щоб новий дрон поставили на озброєння, треба було чекати приблизно 2 роки, а зараз – це три тижні, “якщо у вас все точно і ви гарантуєте якість”.
Крім того, ще одним проривом міністр назвав постанову, якою підвищено частку прибутку на іноземні комплектовання під час виробництва дронів до 25%.
Третім проривом глава оборонного відомства назвав прийняття постанови, якою спростили та прибрали всі збори для ввезення комплектовань для розробки дронів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023