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Bloomberg: Ціни на пшеницю продовжили зростати після виходу росії з "зернової угоди"

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Ціни на пшеницю продовжували зростати після виходу росії з "зернової угоди", погроз рф та попередження України, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю зросли більш ніж на 11% за останні три дні, оскільки раніше цього тижня росія вийшла з угоди щодо експорту українського зерна.

За кілька днів після виходу з угоди росія неодноразово завдавала ударів по сільськогосподарській інфраструктурі України - обстрілюючи порти і завдаючи збитків зерновим терміналам.

Як повідомляє Bloomberg, усі судна, які використовують чорноморський коридор, залишили Україну до того, як зернова угода добігла кінця.

Деякі зі східноєвропейських сусідів України пообіцяли допомогти з транзитними постачаннями її зерна через їхні території до інших країн. Проте група, до якої входять Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина та Румунія, наполягає на збереженні обмежень на продаж цих товарів на внутрішньому ринку після того, як місцеві фермери протестували проти зниження цін на тлі надходження українських культур на їхні ринки.

Зростання цін на зернові викликає нові побоювання щодо продовольчої інфляції. Донедавна ціни знижувалися, частково завдяки Чорноморській зерновій ініціативі. Але вартість багатьох продуктів з пшениці, таких як борошно та сухі сніданки, продовжує зростати. Ризики, пов'язані з постачанням зерна, можуть у черговий раз підвищити витрати виробників продуктів харчування.

Як повідомляється, ф'ючерси на пшеницю з постачанням у вересні зросли на 0,8% до 7,3325 долара за бушель станом на 8:39 ранку в Чикаго, досягнувши найвищого рівня для найактивнішого контракту за понад три тижні. Кукурудза та соя торгуються трохи нижче.

Нагадаємо, 19 липня у міноборони рф зробили заяву-погрозу, що вважатимуть кораблі, що йдуть до українських портів у Чорному морі, "перевізниками військових вантажів".

20 липня у Міністерстві оборони України відреагували на брутальне порушення рф права на вільне судноплавство і попередили, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Ці кроки послідували після виходу москви 17 липня з угоди, укладеної рік тому, за якою вона надавала безпечний прохід суднам, які експортують українське зерно.

Bloomberg, зернова угода
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