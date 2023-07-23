Спостерігачі МАГАТЕ не мають змоги перевірити всі системи та обладнання ЗАЕС

Постійні спостерігачі місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не мають змоги перевірити всі системи та обладнання, які є важливими для безпеки станції, повідомив в ефірі телемарафону в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, пише УНН.
“Як звітує МАГАТЕ, військове обладнання, військова техніка знаходяться в турбінних відділеннях енергоблоків №№ 1, 2, 4. Втім перевірити, що там всередині цих тентованих вантажівок, представники МАГАТЕ не можуть. російські окупанти не надають такої можливості. Також окупантами обмежується доступ до обладнання і систем важливих для безпеки”, - сказав Олег Коріков, якого цитує пресслужба регулятора.
Додатково він наголосив на тому, що між запитами МАГАТЕ на доступ до різних систем і фактичною перевіркою проходить значний проміжок часу. Це дозволяє окупантам використовувати цей період для здійснення різних маніпуляцій з метою обману представників МАГАТЕ.
“Окупантам, очевидно, є що приховувати. Адже рівень мілітаризації ЗАЕС значно зріс”, - сказав очільник Держатомрегулювання.
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