Спостерігачі МАГАТЕ не мають змоги перевірити всі системи та обладнання ЗАЕС

Постійні спостерігачі місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не мають змоги перевірити всі системи та обладнання, які є важливими для безпеки станції, повідомив в ефірі телемарафону в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, пише УНН.

“Як звітує МАГАТЕ, військове обладнання, військова техніка знаходяться в турбінних відділеннях енергоблоків №№ 1, 2, 4. Втім перевірити, що там всередині цих тентованих вантажівок, представники МАГАТЕ не можуть. російські окупанти не надають такої можливості. Також окупантами обмежується доступ до обладнання і систем важливих для безпеки”, - сказав Олег Коріков, якого цитує пресслужба регулятора.

Додатково він наголосив на тому, що між запитами МАГАТЕ на доступ до різних систем і фактичною перевіркою проходить значний проміжок часу. Це дозволяє окупантам використовувати цей період для здійснення різних маніпуляцій з метою обману представників МАГАТЕ.

“Окупантам, очевидно, є що приховувати. Адже рівень мілітаризації ЗАЕС значно зріс”, - сказав очільник Держатомрегулювання.