НКРЕКП погодила з Румунією порядок торгівлі електроенергією

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявила, що погодила порядок розподілу доходів між операторами систем передачі електроенергії України та Румунії.
Про це, як передає "Європейська правда", повідомила пресслужба регулятора.
Передбачається, що дохід (без ПДВ) від управління обмеженнями на кордоні між Україною та Румунією розподілятиметься між НЕК "Укренерго" та C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. у співвідношенні 50% на 50%.
Як йдеться у повідомленні, ухвалене рішення дозволить врегулювати проведення експортно-імпортних операцій електроенергією через транскордонний перетік за напрямом Україна – Румунія.
Зазначається, що також це допоможе стабілізувати енергосистему, оскільки створює умови для імпорту електроенергії з Румунії у дефіцитні години доби та експорту до Румунії у години, в які наявний профіцит електричної енергії.
Нагадаємо, що 12 липня 2023 року регулятор погодив порядок розподілу доходів від управління обмеженнями між операторами систем передачі України НЕК "Укренерго" та Словаччини SEPS.
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