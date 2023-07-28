Мінагро: Рада прийняла законопроєкт що передбачає передачу всіх державних земель в оренду

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №7588, що передбачає передачу всіх державних земель сільськогосподарського призначення в оренду та дозвіл здавати їх в суборенду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України в четвер, 27 липня.
Тепер всі землі сільськогосподарського призначення, які перебувають в постійному користуванні Національної академії аграрних наук України, пенітенціарної служби та інших держпідприємств будуть переоформлені в оренду під 12% від нормативної грошової оцінки, замість 1%.
Ці землі можуть здати в суборенду через аукціони Прозорро.Продажі. Такі операції пройдуть публічно. Переможцем стане той, хто запропонує найвищу ціну за лот.
Прийняті зміни призведуть до наповнення місцевих бюджетів від плати за землю, та до прозорого використання земель сільськогосподарського призначення, зазначає відомство.
Міністерство також вважає, що можливість тіньового використання земель та безплатне постійне користування ними відійдуть в історію.
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