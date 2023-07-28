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ЄБА: Український бізнес характеризує умови роботи як "складні"

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Компанії підвищили оцінку ведення бізнесу в регіонах порівняно з 2022 роком, проте більшість із них характеризують умови роботи як "складні". Про це свідчать результати опитування Європейської бізнес-асоціації (ЄБА).

Ситуацію у Львові бізнес оцінив у 2,64 бала (за 5-бальною шкалою, де 3 – нейтральна оцінка), в Одесі – 2,47 бала та Дніпрі – 2,25 бала, у Харкові – 1,62 бала.

Спільними викликами більшості регіонів є питання мобілізації, передбачуваності процедури бронювання, відтоку робочої сили за кордон.

Львів. Підприємці Західного регіону найбільш високо серед інших оцінили умови ведення бізнесу: 72% вважають їх задовільними. Для порівняння, минулого року умови ведення бізнесу як задовільні оцінювали 56% та 41% – як складні. При цьому 76% компаній регіону працюють у повному обсязі та 24% з певними обмеженнями.

Серед головних проблем бізнесу підприємці західного регіону виділяють мобілізацію працівників, зниження купівельної спроможності населення та непередбачувані дії держави.

У планах компаній до кінця поточного року – диджиталізація бізнес-процесів та розширення бізнесу на відміну від торішніх планів щодо скорочення витрат.

Одеса. На другому місці за оцінкою ведення бізнесу знову опинилася Одеса. Поки що 53% опитаних нами підприємців повідомляють, що їм складно вести бізнес у регіоні (71% минулого року). На повну потужність у регіоні працюють 47% компаній, решта 53% з певними обмеженнями.

Головними проблемами регіону є відтік робочої сили за кордон, труднощі з логістикою, корупція, непередбачувані дії держави.

Надалі компанії планують сконцентруватися на розширенні бізнесу, виході на нові ринки та збільшенні штату працівників, хоча минулого, навпаки, у планах було скорочення штату.

Дніпро. Дещо зменшився відсоток підприємців регіону, які оцінюють умови роботи як складні порівняно з минулим роком – з 75% до 69%. Інші 31% вважають їх задовільними. У повному обсязі в регіоні зараз працює 38% компаній, решта 63% працюють із певними обмеженнями.

До проблем регіону компанії віднесли труднощі з виїздом у закордонні відрядження та з бронюванням співробітників, зниження купівельної спроможності населення та корупцію.

До кінця року компанії зосереджуватимуться на виході на нові ринки, диджиталізації бізнес-процесів та плануватимуть розширення бізнесу.

Харків. Найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили компанії Харківського регіону: 94% повідомили, що їм складно працювати (93% минулого року), серед яких 44% зазначили, що дуже складно. Лише 6% оцінили ведення бізнесу на задовільному рівні.

Тільки 6% компаній працюють у повному обсязі, решта 63% працюють з обмеженнями, а 31% поки що взагалі не працюють. Головними проблемами бізнес називає зниження купівельної спроможності населення, відтік персоналу за кордон та мобілізацію працівників.

Опитування проводилося з 4 по 24 липня, у дослідженні взяли участь представники 74 компаній з регіональних офісів Європейської бізнес-асоціації.

ЄБА
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