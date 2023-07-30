У серпні деякі категорії пенсіонерів отримають одноразову доплату

За 2023 рік в Україні відбулося вже кілька етапів підвищення пенсій. У серпні деякі категорії пенсіонерів можуть знову розраховувати на доплату. Однак надбавка буде одноразовою.
Докладніше про те, для кого передбачена доплата до пенсії в серпні – в матеріалі РБК-Україна нижче.
Чи буде перерахунок пенсій з 1 серпня
Протягом року минуло три хвилі індексації пенсій. У березні 2023 підвищення торкнулося понад 10 млн українських пенсіонерів. Тоді розмір доплати становив від 100 грн до 1,5 тис. грн. У квітні пенсії перерахували працюючим пенсіонерам, а у липні – держслужбовцям.
Щорічно незалежно від індексацій пенсії підвищували тричі на підставі зміни прожиткового мінімуму. Однак через війну його розмір залишається фіксованим протягом усього 2023 року.
Таким чином до кінця року більше не передбачено жодних перерахунків виплат особам пенсійного віку. У серпні розмір пенсії залишиться таким самим, як був у липні.
Однак деякі категорії громадян все ж таки можуть розраховувати на одноразову доплату від 450 грн до 3100 грн.
Хто отримає надбавку
Йдеться про соціальну грошову підтримку, яку отримували ветерани війни, інваліди війни, жертви нацистських репресій, постраждалі учасники Революції Гідності та не лише.
Раніше таку надбавку перераховували до 9 травня, але цього року було ухвалено зміни в законодавстві – дату виплати приурочили до Дня Незалежності 24 серпня.
Повний список одержувачів:
Який розмір доплати
Сума надбавки є індивідуальною. Вона залежить від категорії, до якої належить одержувач. Кабмін встановив такі розміри соцвиплат у 2023 році:
Які ще бувають доплати до пенсії
Щомісяця надбавку до пенсії отримують за віком. Пенсіонери, від 70 років – 300 гривень, від 75 до 80 років – 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років доплачують по 579 гривень.
Крім того, передбачено доплату за стаж понад страхової норми. Вона нараховується за кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж згідно із законом. Для чоловіків необхідно від 35 років стажу, а для жінок – від 30 років.
Розмір такої надбавки не може перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком. У 2023 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Тобто сума доплати – 20,93 грн. Вона додається за кожен повний рік, який був відпрацьований понад обов'язкову норму страхового стажу.