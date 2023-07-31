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путін про зустріч з Ердоганом: Ми побачимося, але ми так і не домовилися де – або в нас, або в Туреччині

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президент росії владімір путін заявив, що проведе телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої вони ухвалять рішення щодо двосторонньої зустрічі.

Про це путін заявив на пресконференції за підсумками саміту росія-Африка в Санкт-Петербурзі, його цитує турецьке видання Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

"Ми домовилися про те, що ми побачимося. Так, або він до нас приїде, або я до нього з'їжджу, подивимося. Він мене запрошував ще ось до (президентських і парламентських. – Ред.) виборів (у Туреччині. – Ред.), але потім ми вирішили, що краще цього не робити, щоб ніхто не спекулював на цю тему", – сказав путін.

Він заявив, що його візит напередодні виборів міг розглядатися як "спроба впливу на внутрішньополітичний процес". "Ні йому, ні мені це не потрібно. І ми вирішили нашу зустріч перенести. Але ми так і не домовилися де – або в нас, або в Туреччині. Подивимося", – сказав путін.

"Ми хотіли переговорити телефоном, президент Ердоган пропонував розмову, але він запропонував не дуже зручний для мене час. Я запропонував сьогодні – йому незручно, запропонував завтра – йому теж незручно. Ну, домовилися на розмову, по-моєму, на середу. Переговоримо там і вирішимо", – сказав путін.

Ердоган у липні заявляв, що в серпні Туреччину має відвідати президент росії владімір путін для переговорів щодо, серед іншого, повномасштабної війни в Україні та "зернової угоди".

Після цього відбулась низка подій, які могли вплинути на домовленості щодо візиту путіна.

Зокрема, Туреччина передала Україні захисників "Азовсталі", а росія вийшла з "зернової угоди", який функціонувала за участі Туреччини.

путін, Ердоган
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