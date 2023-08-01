Сі Цзіньпін запровадив у Китаї обмеження на експорт безпілотників великої дальності

Китай запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників великої дальності, пославшись на війну росії в Україні та побоювання, що дрони можуть бути переобладнані для використання з військовою метою.

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що уряд нібито прагне дотримуватися нейтралітету в питанні війни росії проти України. Він заявив, що його вразили повідомлення, що обидві сторони можуть використовувати дрони китайського виробництва для розвідки та, ймовірно, атак.

У Міністерстві торговлі Китаю заявили, що експортний контроль набуде чинності з 1 серпня. На думку китайського уряду, такий крок необхідний для запобігання використанню дронів у “немирних” цілях.

Китай є провідним розробником і експортером дронів. Компанія DJI Technology Co., один із головних конкурентів у світовій галузі, у квітні 2022 року оголосила про вихід з росії та України, щоб запобігти використанню безпілотників у бойових діях.

Там заявили, що ризик переобладнання деяких цивільних безпілотних літальних апаратів з високими специфікаціями та високими характеристиками для військового використання постійно зростає.

За даними Міністерства торгівлі Китаю, обмеження стосуватимуться дронів, які можуть літати за межами природної видимості операторів або залишатися в повітрі понад 30 хв, мають пристосування, що можуть кидати предмети, і важать понад 7 кг.

Американська розвідка оприлюднювала звіт, в якому йдеться, що Пекін надав росії обладнання, яке використовується в Україні, що може мати військове застосування. Проте у Китаї назвали відносини з рф такими, які мають характер нібито звичайного економічного і торговельного співробітництва.

У звіті цитувалися дані російської митниці, які свідчать про те, що китайські державні військові підрядники постачали безпілотники, навігаційне обладнання, запчастини до винищувачів та інші товари на територію рф, яка могла використовувати це для ведення війни проти України.