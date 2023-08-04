Кулеба: Єдиною людиною, яка може повернути путіна до виконання "зернової угоди", є президент Туреччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна й Туреччина координують зусилля з повернення росії до Чорноморської зернової ініціативи.

Про це Кулеба сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

На думку голови МЗС, єдиною людиною, яка може повернути російського президента владіміра путіна до виконання "зернової угоди", є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Україна координує з Ердоганом, щоб путін повернувся в Чорноморську зернову угоду, а Ердоган координує із (Володимиром. – Ред.) Зеленським. Це спільний інтерес", – пояснив він.