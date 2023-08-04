В Укренерго розповіли про відновлення магістральних мереж

Пропускна здатність магістральної мережі, за яку відповідає НЕК "Укренерго", після масованих повітряних атак рф становить на сьогодні приблизно 70-80% від минулорічної, повідомив голова правління Володимир Кудрицький.
"Це дуже приблизна оцінка, тому що немає якоїсь чіткої методології розрахунку, наскільки відсотків відновлена мережа. За нашою оцінкою, мережа "Укренерго" має приблизно 70-80% пропускної спроможності від того, що було минулого року, і ми продовжуємо її збільшувати", - сказав Кудрицький на пресконференції в Медіа-центрі Одеси в четвер.
Водночас він зазначив, що відновити на 100% обсяг руйнувань, завданих енергосистемі - як об'єктам "Укренерго", так і генерації та розподільчим мережам, - неможливо фізично.
"Глобальний масштаб цих руйнувань - від третини до половини енергосистеми залежно від того, як рахувати. І неможливо все відновити за вісім місяців з моменту припинення масованих обстрілів", - пояснив голова "Укренерго".
"Тому ми маємо мудро розподілити ресурс, зокрема фінансовий, щоб полагодити максимум із можливого. Це стосується і генерації, і магістральної мережі", - зазначив він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023