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В Укренерго розповіли про відновлення магістральних мереж

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Пропускна здатність магістральної мережі, за яку відповідає НЕК "Укренерго", після масованих повітряних атак рф становить на сьогодні приблизно 70-80% від минулорічної, повідомив голова правління Володимир Кудрицький.

"Це дуже приблизна оцінка, тому що немає якоїсь чіткої методології розрахунку, наскільки відсотків відновлена мережа. За нашою оцінкою, мережа "Укренерго" має приблизно 70-80% пропускної спроможності від того, що було минулого року, і ми продовжуємо її збільшувати", - сказав Кудрицький на пресконференції в Медіа-центрі Одеси в четвер.

Водночас він зазначив, що відновити на 100% обсяг руйнувань, завданих енергосистемі - як об'єктам "Укренерго", так і генерації та розподільчим мережам, - неможливо фізично.

"Глобальний масштаб цих руйнувань - від третини до половини енергосистеми залежно від того, як рахувати. І неможливо все відновити за вісім місяців з моменту припинення масованих обстрілів", - пояснив голова "Укренерго".

"Тому ми маємо мудро розподілити ресурс, зокрема фінансовий, щоб полагодити максимум із можливого. Це стосується і генерації, і магістральної мережі", - зазначив він.

Укренерго, Кудрицький
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