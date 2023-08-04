Арахамія: На виключення з фракції «Слуга народу» є ще кілька претендентів

На сьогоднішній день на виключення з фракції «Слуга народу» є ще кілька претендентів. Поки що фракція дає їм останній шанс проявити себе. Після цього прийматиметься рішення.

Про це заявив керівник фракції СН Давид Арахамія в інтерв'ю для РБК-України, оприлюдненому у четвер, 3 серпня.

«Їх декілька (кандидатів на виключення з фракції – ред.), ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань», – сказав він.

При цьому Арахамія зазначив, що, наприклад, з релігійних питань фракція завжди дає вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – також.

«А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення потрібно просто виконувати, як обіцяли», – заявив Арахамія.

Він уточнив, що якщо ці депутати не проголосують за ключові закони, витягнуть картку чи не прийдуть на засідання Ради, їх виключать із фракції.

Арахамія нагадав, що за весь час каденції з фракції виключили чи пішли самі 17 людей.