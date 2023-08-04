Арахамія: На виключення з фракції «Слуга народу» є ще кілька претендентів

На сьогоднішній день на виключення з фракції «Слуга народу» є ще кілька претендентів. Поки що фракція дає їм останній шанс проявити себе. Після цього прийматиметься рішення.
Про це заявив керівник фракції СН Давид Арахамія в інтерв'ю для РБК-України, оприлюдненому у четвер, 3 серпня.
«Їх декілька (кандидатів на виключення з фракції – ред.), ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань», – сказав він.
При цьому Арахамія зазначив, що, наприклад, з релігійних питань фракція завжди дає вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – також.
«А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення потрібно просто виконувати, як обіцяли», – заявив Арахамія.
Він уточнив, що якщо ці депутати не проголосують за ключові закони, витягнуть картку чи не прийдуть на засідання Ради, їх виключать із фракції.
Арахамія нагадав, що за весь час каденції з фракції виключили чи пішли самі 17 людей.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023