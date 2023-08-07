Bloomberg: Наступний раунд переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії

Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами французького дипломата, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Водночас дипломат зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати росію "в тій чи іншій формі".