Зеленська: Допомога світової спільноти має бути спрямована на закінчення війни в Україні

Допомога світової спільноти має бути спрямована на якнайшвидше закінчення війни в Україні.

Про це заявила перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю британському виданню The Independent.

«Ми постійно чуємо від наших західних партнерів, що вони будуть із нами так довго, як це буде потрібно. Але слово довго – це не те слово, яке нам варто використовувати. Ми маємо використовувати слово швидше», – сказала дружина президента.

За словами Зеленської, перемога країни-агресора росії була б найгіршим сценарієм для всього людства.

«Це означатиме, що глобальні чинники стримування не працюють. Це означатиме, що будь-хто, хто має владу, силу й достатні фінансові можливості, може робити в цьому світі все, що захоче», – зауважила вона.

Перша леді наголосила, що Україна нині захищає не лише свої інтереси, а й намагається зберегти демократичний баланс у світі.

«Українці платять за це життями своїх співвітчизників, решта світу – просто своїми ресурсами», – сказала Олена Зеленська.