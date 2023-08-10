Ігнат прокоментував постійну зміну місць базування Су-24, які несуть далекобійні крилаті ракети

Повітряні сили України розосередили бомбардувальники Су-24, які несуть ракети Storm Shadow і SCALP-EG, по різних аеродромах, звідки літаки виконують бойові завдання.
Так само роблять і росіяни. Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, який відреагував на новину Bild про те, що Україна щодоби змінює місця базування Су-24, які несуть далекобійні крилаті ракети.
Ігнат зазначив, що Україна, як і росія, розосередила свої бомбардувальники на різних аеродромах – такі нині умови бойових дій.
"Це нормальний процес. Зрозуміло, що бомбардувальники Су-24 не стоять і не чекають поки до них прилетить ракета. Командування Повітряних сил ухвалює відповідні рішення, щоб зберегти техніку, особовий склад і максимально виконати бойові завдання", – наголосив речник.
Bild пише, що до захисту аеродромів також залучені декілька зенітних комплексів Patriot та IRIS-T. Це пояснюють тим, що останніми тижнями росія обстрілює бази Повітряних сил України де, як вважає, перебувають Су-24.
За даними італійського військового експерта Томаса Тейнера, росія запускає близько 90% своїх крилатих і балістичних ракет для ураження цих авіабаз. Однак, з його слів, росіяни "зазнають невдач".
Водночас журналісти повідомили, що для захисту своїх ракетоносіїв в Україні відновили всі авіабази радянських часів, а також використовують новостворені засекречені злітно-посадкові смуги на автомагістралях.
Українські військові вже використовують ракети Storm Shadow і SCALP-EG, які передають партнери, підтвердив Ігнат.
"Ворог потерпає від цього озброєння, і ви бачите результати", – сказав він.
За даними Bild, у рф немає засобів перехоплення цих снарядів.
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