Ігнат прокоментував постійну зміну місць базування Су-24, які несуть далекобійні крилаті ракети

Повітряні сили України розосередили бомбардувальники Су-24, які несуть ракети Storm Shadow і SCALP-EG, по різних аеродромах, звідки літаки виконують бойові завдання.

Так само роблять і росіяни. Про це у коментарі "Громадському" повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, який відреагував на новину Bild про те, що Україна щодоби змінює місця базування Су-24, які несуть далекобійні крилаті ракети.

Ігнат зазначив, що Україна, як і росія, розосередила свої бомбардувальники на різних аеродромах – такі нині умови бойових дій.

"Це нормальний процес. Зрозуміло, що бомбардувальники Су-24 не стоять і не чекають поки до них прилетить ракета. Командування Повітряних сил ухвалює відповідні рішення, щоб зберегти техніку, особовий склад і максимально виконати бойові завдання", – наголосив речник.

Bild пише, що до захисту аеродромів також залучені декілька зенітних комплексів Patriot та IRIS-T. Це пояснюють тим, що останніми тижнями росія обстрілює бази Повітряних сил України де, як вважає, перебувають Су-24.

За даними італійського військового експерта Томаса Тейнера, росія запускає близько 90% своїх крилатих і балістичних ракет для ураження цих авіабаз. Однак, з його слів, росіяни "зазнають невдач".

Водночас журналісти повідомили, що для захисту своїх ракетоносіїв в Україні відновили всі авіабази радянських часів, а також використовують новостворені засекречені злітно-посадкові смуги на автомагістралях.

Українські військові вже використовують ракети Storm Shadow і SCALP-EG, які передають партнери, підтвердив Ігнат.

"Ворог потерпає від цього озброєння, і ви бачите результати", – сказав він.

За даними Bild, у рф немає засобів перехоплення цих снарядів.