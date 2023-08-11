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Microsoft припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows в росії

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Microsoft повідомив компанії в росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як вказано в листі технічної підтримки компанії, Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в росії.

Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.

З цього слідує, що російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Через це у рф почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.

Скандали з Microsoft

Для такої великої корпорації як Microsoft потрапляння в різні скандали є звичною справою. Так, на початку червня Microsoft оштрафували в США на 20 млн доларів через незаконний збір особистої інформації про дітей.

До цього американська влада виписувала Microsoft понад 3 млн доларів штрафу за те, що корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Також Microsoft загрожував штраф через придбання Activision Blizzard. Компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів доларів.

Microsoft, Windows
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