Сухецький: Укргідроенерго не може накопичити достатні обсяги води на зиму

Укргідроенерго не може накопичити достатні обсяги води на зиму через високе поточне виробниче навантаження з вироблення електроенергії. Про це сказав заступник гендиректора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький, повідомляє Інтерфакс-Україна у четвер, 10 серпня.
"Вода – це для нас паливо... Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали доволі суттєву допомогу енергосистемі, доки розгойдувалася теплова генерація і доки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води", – заявив він під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club.
За словами Сухецького, наразі Укргідроенерго працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води. Він не став озвучувати конкретних цифр, але зазначив, що Укренерго використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо"
"І це не дає нам змоги зманеврувати і залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми… Не потрібно забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж розбалансувала повністю систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру", – сказав він.
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