Шольц відкинув звинувачення в нерішучості щодо рішення про постачання ракет Taurus в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому зволікає з рішенням про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав Шольц.
За його словами, це стосується і доставки ракет Taurus.
Канцлер підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.
Водночас німецький канцлер відкинув звинувачення в нерішучості. За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь "так".
Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Україна попросила Німеччину надати далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Проте запит відхилили.
Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus. Проте зараз продовжуються переговори з США.
Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.
Тим часом у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через відмову надати Україні далекобійні ракети.
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