Хлань: Херсонські колаборанти планують перевезти окупаційний "уряд" до Криму

Херсонські колаборанти планують перевезти окупаційний "уряд" з Арабатської стрілки на територію Криму. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй Facebook-сторінці в понеділок, 14 серпня.

"Херсонщина. Є інформація, що так званий окупаційний уряд планують перемістити з Арабатської Стрілки до Криму", - зазначив народний обранець.

Він припускає, що залишатись в області для росіян і зрадників стає надто небезпечним.

Нагадаємо, в Херсонській області серед російських окупантів зростають панічні настрої, збільшується кількість випадків дезертирства та алкоголізму.