В Укргідроенерго пояснили ситуацію з рівнем води у Київському водосховищі

На Київщині мешканці стурбовані рівнем води у Київському водосховищі, яке явно втратило об'єм води.
Ситуацію пояснили в Укргідроенерго. Так, гендиректор ПрАТ Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону зазначив, що рівень води в Дніпрі в районі Києва становить сьогодні 438 см, що відповідає природному літньо-осінньому мінімуму.
Він пояснив, що спрацювання води із водосховищ Дніпра пов'язане із необхідністю забезпечити споживачів електроенергією на період ремонтної кампанії.
"Тому відмітки по всім водосховищам нижчі, ніж були минулого року у цей період", – пояснив Сирота.
Він назвав це необхідністю, адже Енергоатом намагається у стислі терміни зробити ремонтну кампанію на дев'яти енергоблоках.
"Ми маємо дефіцит в енергомережі й намагаємося своїми силами його покривати. Ми намагаємося забезпечити наших громадян електроенергією", – сказав Сирота.
Він нагадав, що дефіцит струму – наслідок російської агресії, через яку зокрема з 15 енергоблоків АЕС України, шість знаходяться на тимчасово окупованій території й не працюють.
"Щодо стану й рівня води у Київському водосховищі, то ми подали аварійну заявку на те, щоби не спрацьовувати воду, а накопичувати на зимовий період", – сказав Сирота.
Він нагадав, що Київське та Канівське водосховища — найменші з всього каскаду. Найбільшим було Каховське. Наразі електроенергію виробляють завдяки в основному воді Кременчуцького водосховища, намагаючись підняти рівні у Київському та Канівському.
Сирота також підкреслив, що у Київському водосховищі немає такого обʼєму води як в Каховському. Тому затоплення територій такого масштабу, яке було при підриві Каховської ГЕС окупантами, неможливе.
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