Гуменюк: російські війська все більше відчувають проблеми з логістикою у Криму

російські війська все більше відчувають проблеми з логістикою у тимчасово окупованому Криму. Про це у середу в ефірі телемарафону сказала речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

"Півострів все більше перетворюється на острів у логістичному сенсі. Тому що ускладнена логістика і уповільнена в часі. Через те, що залишаються ще шляхи, за якими вона може здійснюватися. Але вона перенавантажена на тих шляхах, тому що військові потреби використовують ті самі напрямки, що і цивільні. Тобто, постачання на сам півострів для мирних жителів його теж здійснюється тими самими трасами, які більш-менш можуть ще функціонувати - говоримо про материкову частину. Насправді мости намагаються ремонтувати. І той великий, яким вони так пишалися, і ті поменші, які їм так потрібні", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що окупанти намагаються "створювати там бригади, але дуже складно знайти їм персонал". "Доводиться зганяти просто під дулом автоматів, як то кажуть. Тому що люди усвідомлюють, що це зона небезпеки, якщо туди вже поцілили - це в зоні досягання зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", - наголосила Гуменюк.