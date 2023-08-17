НБУ: Вперше від початку повномасштабной війни банки України наростили кредитування

За підсумками другого кварталу обсяги чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля банків України зросли вперше від початку повномасштабной війни – на 4,5%. Про це повідомив Нацбанк у середу, 16 серпня.

Зазначено, що обсяги зросли передусім унаслідок відновлення карткового кредитування.

"Також зросли обсяги іпотечного кредитування на 2,7% завдяки видачі позик за програмою єОселя. Чистий гривневий корпоративний кредитний портфель протягом перших двох місяців другого кварталу ще скорочувався, проте в червні дещо зріс – вперше за останніх 12 місяців", – йдеться в повідомленні.

При цьому частка непрацюючих кредитів фізичним особам у другому кварталі вперше з початку введення воєнного стану знизилася на 2%, зокрема за рахунок списання непрацюючих кредитів. Водночас за кредитами бізнесу вона зросла на 0,4%.

Ставки за кредитами фізичних осіб впродовж кварталу дещо знизилися – до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу – коливалися на рівні близько 20% річних.

"Банки пожвавлюють кредитування, а це є важливим свідченням відновлення економіки. Зменшення портфеля бізнес-кредитів у системі призупинилося, а обсяг роздрібних кредитів навіть зріс – як завдяки державній програмі єОселя, так і за рахунок власних кредитних програм банків. Про сталий тренд говорити зарано, але очікування економічних агентів та споживчі настрої населення поліпшуються", – зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.