Галущенко: Україна не домовлятиметься з росією про продовження контракту на транзит газу

Український уряд не домовлятиметься з росією про продовження контракту на транзит газу в Європу.

Про це у коментарі Голосу Америки заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Діючий контракт закінчується у 2024 році, і Україна сподівається, що європейські країни зможуть до того часу диверсифікувати поставки та повністю відмовитися від російського газу.

«По-перше, ми точно не будемо стороною переговорів із росіянами, і це цілком очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим з погляду можливостей Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови, щоб це сталося», – сказав Галущенко.

За словами міністра, поки що зарано прогнозувати подальшу ситуацію з газовими поставками через непередбачувану та агресивну політику країни-окупанта.

«Ми ж маємо справу з росіянами – вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це цілком очевидно, що це не пов'язано із юридичними формальностями», – заявив глава Міненерго.

Він також зазначив, що взимку Україна може стати ключовим гравцем у сфері забезпечення енергетичної безпеки Європи, оскільки західні компанії продовжують накопичувати газ в українських газосховищах.

Нагадаємо, поточний контракт на транзит газу було підписано у грудні 2019 року, він дійсний до 2024 року. Відповідно до угоди «газпром» має постачати мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік у період з 2021 до 2024 року українським газопроводом. Проте зараз росія постачає лише близько 12 млрд кубометрів на рік.

У вересні 2022 року «Нафтогаз» офіційно подав прохання про арбітраж проти російського «газпрому» до Міжнародного арбітражного суду. російська компанія з травня порушує правило контракту «качай чи плати».