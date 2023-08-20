Пенсійний фонд: Деякі категорії українців отримають разові виплати до Дня Незалежності

Деякі категорії українців у серпні отримають виплати від держави. Допомога буде разовою до Дня Незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд.
Виплати передбачені відповідним законом, за яким держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату. Пенсіонери отримають виплати разом з пенсією.
"Кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, Пенсійний фонд України перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу", - зазначили у фонді.
Інші українці для отримання виплат повинні з документами звернутися до органів Пенсійного фонду.
Грошову допомогу отримають:
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