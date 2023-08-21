Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Резніков розкрил подробиці перемовин щодо надання Україні далекобійних ракет

55

Міноборони України зробило офіційний запит в уряд Німеччини з проханням надати далекобійні ракети Taurus.

У відомстві послались на перший головний аргумент, що аналогічні засоби ураження, такі як Storm Shadow і SCALP, ЗСУ вже вдало використовують. Про це в інтерв'ю "24 каналу" повідомив міністр оборони Олексій Резніков, який розповів, як просуваються переговори про надання ЗСУ далекобійних ракет.

"Ці ракети вдало використовуються і про це знають партнери. У нас є домовленість, що ми рапортуємо, і вони підтримують це застосування, тому що продовжують постачати нам ці спеціальні крилаті ракети класу "повітря-земля". По суті, Taurus є аналогом. Ми говоримо партнерам, що хочемо мати такі засоби ураження", – зазначив він.

Далекобійні ракети необхідні ЗСУ для того, щоб уражати логістичні ланцюжки, склади боєприпасів, амуніції, палива і, найголовніше, командні пункти росіян, пояснив Резніков.

За його словами, у липні 2022 року ЗСУ вражали ці ворожі об'єкти за допомогою HIMARS та М270.

"Через деякий час вони (росіяни – Gazeta.ua) відтягли їх за межі 100-120 км. Це ускладнило логістичне забезпечення підрозділів ворога, але унеможливило поразку нашими силами", – пояснив Резніков.

Тому, за його словами. ЗСУ знадобилася так звана "довга рука".

"Ми вивчили, що є у партнерів, і почали вести роботу від президента України, і продовжуючи членами уряду, стосовно отримання ATACMS, Taurus, Storm Shadow, SCALP. Ми отримали два позитивних рішення від британської та французької сторони. І зараз продовжуємо американський і німецький треки", – сказав міністр.

Резніков, Taurus
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 21 августа 2023
Воскресенье, 20 августа 2023
Суббота, 19 августа 2023
Пятница, 18 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023