Резніков розкрил подробиці перемовин щодо надання Україні далекобійних ракет

Міноборони України зробило офіційний запит в уряд Німеччини з проханням надати далекобійні ракети Taurus.

У відомстві послались на перший головний аргумент, що аналогічні засоби ураження, такі як Storm Shadow і SCALP, ЗСУ вже вдало використовують. Про це в інтерв'ю "24 каналу" повідомив міністр оборони Олексій Резніков, який розповів, як просуваються переговори про надання ЗСУ далекобійних ракет.

"Ці ракети вдало використовуються і про це знають партнери. У нас є домовленість, що ми рапортуємо, і вони підтримують це застосування, тому що продовжують постачати нам ці спеціальні крилаті ракети класу "повітря-земля". По суті, Taurus є аналогом. Ми говоримо партнерам, що хочемо мати такі засоби ураження", – зазначив він.

Далекобійні ракети необхідні ЗСУ для того, щоб уражати логістичні ланцюжки, склади боєприпасів, амуніції, палива і, найголовніше, командні пункти росіян, пояснив Резніков.

За його словами, у липні 2022 року ЗСУ вражали ці ворожі об'єкти за допомогою HIMARS та М270.

"Через деякий час вони (росіяни – Gazeta.ua) відтягли їх за межі 100-120 км. Це ускладнило логістичне забезпечення підрозділів ворога, але унеможливило поразку нашими силами", – пояснив Резніков.

Тому, за його словами. ЗСУ знадобилася так звана "довга рука".

"Ми вивчили, що є у партнерів, і почали вести роботу від президента України, і продовжуючи членами уряду, стосовно отримання ATACMS, Taurus, Storm Shadow, SCALP. Ми отримали два позитивних рішення від британської та французької сторони. І зараз продовжуємо американський і німецький треки", – сказав міністр.