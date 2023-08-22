Валтонен: Двосторонніх відносин росії з Фінляндією на політичному рівні більше не існує

росія зруйнувала двосторонні відносини з Фінляндією і на політичному рівні їх більше не існує.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
У Гельсінкі розпочався сьогодні традиційний щорічний захід "Дні послів", у якому беруть участь державне керівництво Фінляндії та представники іноземних дипмісій.
На заході виступають, серед інших, прем'єр-міністр Петтері Орпо і міністр закордонних справ Еліна Валтонен.
За словами глави фінського МЗС Валтонен, росія зруйнувала двосторонні відносини з Фінляндією і на політичному рівні їх більше не існує. Однак у питаннях дипломатії та забезпечення безпеки на кордоні зв'язок важливо підтримувати.
За словами Валтонен, мета Фінляндії - домогтися того, щоб росія припинила війну в Україні.
"Літнє повстання пвк "вагнера" показало, що нам необхідно бути готовими до раптових поворотів подій. Але одночасно з цим потрібно бути готовими і до того, що війна затягнеться", - заявила глава МЗС Фінляндії.
Міністр підкреслила, що відповідальність за війну несе росія. За її словами, рф необхідно також примусити до виплати контрибуцій за руйнування, завдані під час військових дій.
Також міністр уточнила, що разом з іншими західними країнами Фінляндія діє в рамках міжнародного права, коли допомагає Україні. Вона додала, що стратегічну залежність від Китаю необхідно зменшити.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023