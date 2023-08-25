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Стефанчук сподівається, що Україну запросять до НАТО на саміті у Вашингтоні

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що Україну запросять до НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.

"Сподіваємося, що у Вашингтоні нам вдасться зібрати всі зусилля, щоб Україна пройшла цей тернистий шлях й отримала кінцеву відповідь щодо наших прагнень бути частиною Організації Північноатлантичного договору", - сказав Стефанчук на зустрічі з делегацією об'єднання парламентаріїв держав - членів Європейського Союзу United for Ukraine.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, сторони обговорили шлях України до Євросоюзу та НАТО, подальшу підтримку обороноздатності України, продовження санкцій проти держави-агресора, імплементацію Формули миру президента Володимира Зеленського.

Стефанчук також запевнив співрозмовників, що парламент працює над тим, щоб переговори щодо членства України в ЄС розпочалися до кінця 2023 року.

"Верховна Рада України робить усе необхідне, щоб уже наприкінці цього року Україна мала можливість відкрити переговори про повноцінне членство в ЄС", - наголосив Стефанчук.

Саміт Організації Північноатлантичного договору відбудеться у Вашингтоні 2024 року.

Стефанчук
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