Юсов: Якщо порівнювати рф і Україну, то росія набагато більш вразлива і менш стабільна структура

російська імперія історично вмирає, хоч і довго, в агоніях, і українці, на жаль, є не тільки свідками цього процесу, а і учасниками.

Про це у інтерв’ю ISLND TV заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає кореспондент Укрінформу.

«Диктатура завжди призводить до трагедій і колапсу тої держави, на території якої вона розвивається. І російська імперія, як би вона не називалася, історично вмирає. Довго, в агоніях, але вмирає. І ми на жаль під час такої яскравої агонії не тільки свідки, але і учасники цього процесу», - сказав він.

Відповідаючи на питання, чи є у рф якісь умови для нових заколотів, Юсов заявив, що потенційно, якщо порівнювати рф і Україну, то росія набагато більш вразлива і менш стабільна структура, у якій набагато більше різного роду потенційних конфліктів на різних рівнях – міжнаціональні, міжрелігійні, економічні тощо.

«І, звичайно, як у будь-якій вмираючій імперії, таких потенційних точок прориву є досить багато. Один сценарій – це продовження спроб заколотів. Але можуть бути і інші (сценарії – ред.)», - зазначив представник ГУР.

Він підтвердив, що воєнною розвідкою, зокрема, досліджуються і економічні процеси, які відбуваються у рф.

Юсов підтвердив, що стратегічно ці зміни у рф вже набули характеру незворотних. За його словами, це не означає, що завтра буде обвал і закінчаться навіть беляші: «на беляші ще деякий час буде вистачати».

Представник ГУР розповів, що у цілому у воєнній розвідці бачать стрімке падіння доходів у рф, зокрема нафтових, суїцидальну політику з точки зору продажу газу, в цілому урізання соцпрограм тощо.

«Так, є професійна робота рашистського центробанку – це треба визнати – але вона стратегічно не змінює ситуацію. Там є і деградація економіки, і проблеми з інвестиціями, і з технологіями. Там починаються проблеми з купівельною спроможністю, обвал виробництва у тому числі автотранспорту – це прекрасно видно, і багато чого іншого», - зазначив він.

За його словами, йдеться і про критичну залежність рф від імпорту, зокрема китайського, від покупців власної продукції, яких не так багато лишилося у світі.

«У принципі, путін із точки зору вбивці тої самої рф дуже ефективно і наполегливо працює», - переконаний Юсов.