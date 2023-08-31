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Країни ЄС збільшили закупівлі газу у росії майже удвічі

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Попри різке скорочення імпорту російських трубопроводного газу й нафти, держави Європейського Союзу з лютого 2022 року збільшили майже удвічі закупівлі скрапленого природного газу (СПГ) з росії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, свідчить дослідження антикорупційної групи Global Witness.

За даними Global Witness, країни ЄС купили 22 мільйона кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.

"Купівля російського газу має такий самий вплив, як і купівля російської нафти. І те, й те фінансує війну в Україні, а кожне євро означає більше кровопролиття. Поки європейські країни засуджують війну, вони кладуть гроші в кишені путіна", – прокоментував аналітик Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

Дослідження виявило, що країни-члени ЄС придбали більше половини російського скрапленого природного газу на ринку за перші сім місяців 2023 року. Найбільшими покупцями після Китаю виявились Іспанія та Бельгія.

Джерела в урядах обох країн повідомили The Guardian, що рекордні закупівлі пов’язані з наявністю в них значної кількості СПГ-терміналів, а не їхніми власними потребами.

Співрозмовник в Іспанії, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, також вважає, що закупівлі російського СПГ не припиняться, поки держави ЄС не досягнуть відповідної згоди, а її наразі немає.

СПГ
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