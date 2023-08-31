Токарєв: Після перемоги IT-сектор України може показати потужний прорив

Якісна технологічна освіта, створення українських венчурних фондів і промоція на міжнародній арені – саме це допоможе українському IT-сектору втриматися під час повномасштабного вторгнення та показати потужний прорив після перемоги України.

У цьому переконаний IT-бізнесмен, інвестор і співзасновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв. Своїм поглядом на проблеми українського IT та шляхи їхнього вирішення він поділився з Dev.

Уповільнення розвитку IT-сфери та хвиля скорочень у великих технологічних компаніях – це міжнародні тенденції, що сформувалися під впливом багатьох глобальних чинників, серед яких, зокрема, й повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Безперечно, останнє має найбільший вплив на український IT-сектор: комплаєнс-ризики, пов’язані з війною, утримують міжнародних гравців від інвестицій в українські проєкти та співпраці з аутсорс-розробниками, що перебувають в Україні.

Так, у І кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16%, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Саме тому українські IT-компанії починають активно працювати за кордоном і фокусуватися на глобальному ринку. Сергій Токарєв зауважує, що з’являється все більше компаній двох типів: перші мають офіс в Україні, але працюють на міжнародний ринок, а другі одразу відкриваються в інших країнах чи перевозять головну команду за кордон, а бек-офіс можуть мати в Україні.

Бізнесмен називає це хорошою тенденцією – так українці виходять на глобальний ринок і розвивають міжнародні зв’язки, що збільшує можливості залучити інвестиції.

Водночас в Україні починає з’являтися все більше miltech-стартапів. Сергій Токарєв наголошує, що на ці технологічні рішення є попит, а тому їх продовжать фінансувати. Понад те, розробники можуть одразу застосовувати свої продукти в реальних умовах і показувати їхні результати світовій спільноті.

Проте більшість IT-компаній, які перебувають в Україні, стикаються з проблемами втрати контрактів та складності залучення інвестиції. На думку Сергія Токарєва, ситуацію може покращити активна промоція українського IT-сектору на міжнародному ринку.

«Важливо донести до міжнародної спільноти те, що галузь адаптувалася до умов війни: спеціалісти викладаються на 200%, генерують нові технологічні рішення, а воєнні дії не впливають на якість і терміни роботи. Якщо спрямувати на це фокус – контракти повертатимуться», — наголошує інвестор.

Разом із цим необхідно розвивати українські венчурні фонди, що інвестуватимуть у вітчизняні стартапи. Таку тенденцію можна спостерігати вже зараз, і Сергій Токарєв сподівається, що вона триватиме й надалі.

На думку підприємця, третім напрямом, який підтримає розвиток вітчизняної IT-сфери, є розвиток освіти, а особливо її практичної складової. На думку Сергія Токарєва, після випуску з університету молоді люди мають усвідомлювати, чим хочуть займатися, що у галузі їм доступно та де вони зможуть реалізувати себе.

Саме тому важливо паралельно з навчанням надавати студентам можливість працювати над реальними бізнес-кейсами.

Наприклад, у SET University, засновником якого є Сергій Токарєв, молодь може на основі здобутих знань розробляти власні рішення для реальних технологічних компаній і створювати власні стартапи.

На думку Токарєва, до завершення війни з Росією українська IT-індустрія не зможе повернутися на довоєнний рівень.

Однак в України є можливість показати стрімкий розвиток після перемоги: для цього необхідно вже сьогодні працювати над іміджем українського IT-сектору на міжнародних майданчиках і розробити платформу для роботи у післявоєнний період.

Інвестор переконаний, що в України є реальний шанс стати країною-лідеркою IT-ринку та потужним хабом Східної Європи у сфері ШІ та машинного навчання.