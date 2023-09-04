Резніков: 100 млрд доларів від партнерів були витрачені на озброєння та військову техніку

Україна від початку повномасштабного вторгнення росії отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "Укрінформу".
"Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - зазначив він.
За його словами, 100 млрд доларів були витрачені на озброєння та військову техніку.
"Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", - заявив Резніков.
Він додав, що переважна більшість бюджету Міноборони, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.
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