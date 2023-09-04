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Резніков: 100 млрд доларів від партнерів були витрачені на озброєння та військову техніку

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Україна від початку повномасштабного вторгнення росії отримала від партнерів близько 100 мільярдів доларів допомоги.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "Укрінформу".

"Якщо сьогодні розрахувати і оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - зазначив він.

За його словами, 100 млрд доларів були витрачені на озброєння та військову техніку.

"Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", - заявив Резніков.

Він додав, що переважна більшість бюджету Міноборони, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Резніков
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