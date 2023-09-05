Норвезька рада у справах біженців призупинила фінансову допомогу ВПО

Норвезька рада у справах біженців (NRC) ще влітку 2022 року розпочала реєстрацію на отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Загалом, NRC розпочала свою діяльність в Україні в 2014 році. Відтоді організація надала допомогу для понад 700 тис. осіб в охоплених конфліктом східних регіонах.

Організація підтримує людей, які живуть на Сході країни, в гарячих точках, водночас підтримує внутрішньо переміщених осіб з усієї України в західних областях.

Як отримати допомогу для ВПО від NRC, дізнавалися Факти ICTV.

Як отримати фінансову допомогу

Важливо, наразі прийом заявок припинено. На гарячій лінії NRC зазначили, що реєстрація на виплати почалася 1 березня й закінчилася 21 числа того ж місяця.

Про відновлення дії програми буде повідомлено окремо.

Загалом, для отримання допомоги потрібно було зареєструватися. Реєстрація відбувалася виключно через месенджер WhatsApp за допомогою чат-бота.

За додатковою інформацією звертайтеся за номером гарячої лінії 0 800 302 007 або пишіть на електронну пошту: [email protected].

Хто отримував допомогу

Виплати від Норвезької ради у справах біженців отримували:

внутрішньо переміщені особи незалежно від поточного місця перебування;

громадяни України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Зареєструватися могли усі ВПО, незалежно від поточного місця перебування, а також ті, хто проживає в районах, що постраждали внаслідок бойових дій.

Проте допомога надавалася найвразливішим категоріям з-поміж зареєстрованого населення.

«Ми першочергово надаємо допомогу в таких напрямках: правова допомога, продовольча безпека та життєзабезпечення, житло, вода, санітарія та гігієна, а також підтримка колективних центрів ВПО», — зазначили у пресслужбі.

У пресслужбі наголосили, що на допомогу можуть претендувати лише особи, які не реєструвалися та не отримували грошову допомогу від ООН чи інших іноземних організацій (виплати ВПО від держави не враховуються).

Розмір виплат становив 2 200 грн на кожного члена родини протягом трьох місяців.