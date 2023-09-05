Гуменюк: У ворога великі труднощі із логістикою

Українські військові зруйнували основні мости на півдні країни, які використовували окупанти для перевезення боєприпасів та техніки. Тепер у ворога великі труднощі із логістикою.
На цьому наголосив керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу 4 вересня.
«Основні мости, які були пошкоджені та є основою ворожих транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну потужність», - сказала вона.
Гуменюк пояснила, що наразі мости не можуть пропускати важку техніку, озброєння та перевезення боєприпасів.
«Вони можуть зараз використовуватися хіба що для перевезення особового складу. Але в більшості випадків все ж таки використовується траса М-17», - зазначила прес-секретар.
Гуменюк додала, що через Кримський міст час від часу відбуваються залізничні перевезення, проте автодорожні шляхи надзвичайно ускладнені.
Автодорога М17 – автомобільна дорога міжнародного значення на території України, Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч – державний кордон з рф. Проходить територією Херсонської області та Криму.
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