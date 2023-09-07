Мінекономіки: Держава виплатила 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу ВПО

З початку 2023 року держава виплатила 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

“Майже 6 тисяч підприємців отримали від Уряду компенсацію з початку року за працевлаштування 10 300 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО”, - повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Вона нагадала, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців, - лише одна з комплексу заходів, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці.

Зокрема, бізнес також може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце.

Окрім того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис. грн.