Клименко: У Єдиному реєстрі зброї в Україні авторизувалося понад 30 тисяч користувачів

За неповні три місяці роботи Єдиного реєстру зброї в Україні авторизувалося понад 30 тисяч користувачів, а кількість заяв на отримання дозволів перевищила 57 тисяч.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 11 вересня.

«В червні цього року ми запустили Єдиний державний реєстр зброї, яким посилюємо контроль за обігом зброї та суттєво спрощуємо процес її оформлення. За неповні три місяці роботи ми отримали понад 57 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів. В «Єдиному вікні громадянина» авторизувалося більш як 30 тисяч користувачів», – повідомив Клименко.

Він додав, що МВС України працює над тим, щоб кожен українець був у безпеці, незалежно від того, ще триває війна, чи вже настав мир.

Усього з 23 червня до реєстру надійшло:

57 272 заяви про дозвіл на зброю;

49977 рішень було прийнято про надання відповідних дозволів;

30 093 особи авторизувалися в «Єдиному вікні громадянина»;

9077 осіб скористалися чат-ботом.