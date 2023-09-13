Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Галущенко: Цього року Україна має менші запаси вугілля, ніж торік

151

Запаси вугілля в Україні наразі становлять близько 1,35 млн тонн, ще близько 100 тис. тонн розміщено на складах шахт.

Як пише delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в серпні через спеку було спалено більше вугілля, ніж розраховувалося, однак це не критично.

"Не дуже велике, але у вересні вже йде наповнення: зараз запаси - близько 1,35 млн тонн, плюс десь 100 тис. тонн є на складах шахт і десь 20 тис. тонн – у дорозі. Наздоженемо", – сказав урядовець.

Галущенко зазначив, що виведення атомних енергоблоків із планових ремонтів раніше запланованого терміну дозволяє розвантажити теплову генерацію.

Крім того, міністр розраховує, що "Центренерго" пришвидшиться з імпортом вугілля.

"Там ціна зараз дозволяє це спокійно зробити", – додав він.

Нагадаємо, майже рівно рік тому, 14 вересня 2022-го, премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля. Тоді він називав це найбільшими запасами за останні роки.

У квітні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що протягом опалювального сезону Україна використала понад 800 тис. тонн вугілля.

А наприкінці липня Шмигаль зазначав, що на складах розташовані 1,5 млн тонн вугілля, тоді як планується вийти на показник в 1,8 млн тонн.

Галущенко, вугілля
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 13 сентября 2023
Вторник, 12 сентября 2023
Понедельник, 11 сентября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023