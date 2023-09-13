Галущенко: Цього року Україна має менші запаси вугілля, ніж торік

Запаси вугілля в Україні наразі становлять близько 1,35 млн тонн, ще близько 100 тис. тонн розміщено на складах шахт.
Як пише delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".
За його словами, в серпні через спеку було спалено більше вугілля, ніж розраховувалося, однак це не критично.
"Не дуже велике, але у вересні вже йде наповнення: зараз запаси - близько 1,35 млн тонн, плюс десь 100 тис. тонн є на складах шахт і десь 20 тис. тонн – у дорозі. Наздоженемо", – сказав урядовець.
Галущенко зазначив, що виведення атомних енергоблоків із планових ремонтів раніше запланованого терміну дозволяє розвантажити теплову генерацію.
Крім того, міністр розраховує, що "Центренерго" пришвидшиться з імпортом вугілля.
"Там ціна зараз дозволяє це спокійно зробити", – додав він.
Нагадаємо, майже рівно рік тому, 14 вересня 2022-го, премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля. Тоді він називав це найбільшими запасами за останні роки.
У квітні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що протягом опалювального сезону Україна використала понад 800 тис. тонн вугілля.
А наприкінці липня Шмигаль зазначав, що на складах розташовані 1,5 млн тонн вугілля, тоді як планується вийти на показник в 1,8 млн тонн.
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