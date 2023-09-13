На одному з підприємств Укроборонпрому СБУ викрила схему крадіжки комплектуючих для озброєння

На одному з підприємств "Української оборонної промисловості" (УОП, колишній "Укроборонпром") співробітники контррозвідки СБУ викрили схему присвоєння та збуту комплектуючих, які необхідні для виробництва озброєння. Про це повідомляє пресслужба УОП.

За даними слідства, до організації схеми причетні два керівники підрозділів підприємства та майстер одного з цехів.

Їхня незаконна діяльність завдала збитків держбюджету більш ніж на 3,5 млн грн і могла призвести до зниження обороноздатності України.

Одному із керівників підрозділів підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Розслідування щодо притягнення до відповідальності його спільників триває. Учасникам групи загрожує до 8 років позбавлення волі.

УОП співпрацює з правоохоронними органами та сприяє розслідуванню цієї справи.

"Одне з найважливіших завдань, що стоять перед командою УОП, – відбудова антикорупційної інфраструктури на всіх рівнях: від підприємства до керівної компанії. Якщо хтось не поділяє політики нульової толерантності до корупції – він не працюватиме в нашій команді, матиме справу з правоохоронними органами", – прокоментував генеральний директор УОП Герман Сметанін.