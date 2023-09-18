Байден пропонує внести зміни до структури Ради Безпеки ООН

Президент США Джо Байден на сесії Генеральної Асамблеї ООН запропонує внести зміни до структури Ради Безпеки організації.
Як передає Укрінформ, про це заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє The Telegraph.
"Очікується, що під час зустрічі світових лідерів у Нью-Йорку Джо Байден закликатиме розширити Раду Безпеки ООН для протидії впливу рф та Китаю", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Байден наполягає на включенні п'яти або шести нових постійних членів до Ради Безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії. Як можливі постійні члени США розглядаються Бразилія та ПАР.
Зараз Рада Безпеки ООН складається з п'яти постійних членів: Китаю, рф, США, Великої Британії та Франції. Вона також має 10 непостійних членів, які обираються на дворічний термін.
"Я думаю, президент Байден трохи докладніше розповість про це. Ми ясно дали зрозуміти та вважаємо, що настав час порушити питання про структуру Ради Безпеки", - заявив Кірбі.
Байден має виступити на сесії Генасамблеї у вівторок, очікується, що Президент України Володимир Зеленський також виступить особисто на цьому заході вперше з початку вторгнення рф в Україну.
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