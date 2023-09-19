Конституційний суд Грузії розгляне подання про імпічмент президентки країни

Конституційний суд Грузії повідомив, що прийняв до розгляду конституційне подання про імпічмент президентки країни Саломе Зурабішвілі.
Висновок щодо цього буде винесено протягом місяця, передає Перший канал Грузії.
Зазначається, що документ подали депутати парламенту Грузії: Іраклій Кобахідзе, Шалва Папуашвілі, Мамука Мдінарадзе та інші (всього 80 депутатів). Автори конституційного подання звернулися до Конституційного суду 12 вересня.
Після проходження процедури реєстрації конституційного подання, 14 вересня воно було зареєстроване відповідно до закону. Відповідно, справу було передано на розгляд пленуму Конституційного суду, який протягом місяця розгляне його та подасть висновок парламенту.
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