Перегляд Держбюджету України на 2023 рік: Загальні видатки зростуть на 317 мільярдів гривень

19 вересня Бюджетний комітет Верховної Ради України підтримав в цілому законопроект №10038 про перегляд Державного бюджету України на 2023 рік.

Про це повідомила голова комітету, народна депутат Роксолана Підласа в Facebook.

Згідно з основними положеннями цього законопроекту, загальні видатки зростуть на 317 мільярдів гривень. Значна частина цих коштів, а саме майже 303 мільярди гривень, буде призначена для потреб оборони, а також підтримку виробництва в Україні зброї та боєприпасів.

Кошти розподілять наступним чином:

Збройні Сили України – 195,7 млрд грн;

Національну гвардію України – 39,7 млрд грн;

Державну прикордонну службу України – 20,4 млрд грн;

Національну поліцію України – 19 млрд грн;закупівлі та модернізацію військової техніки та озброєння ЗСУ – 13,2 млрд грн;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України на виробництво в Україні зброї та боєприпасів – 4,4 млрд грн;

Службу безпеки України – 4,2 млрд грн;

Головне управління розвідки Міністерства оборони України – 2,5 млрд грн;

Державну спеціальну службу транспорту Міністерства оборони України – 2,1 млрд грн;

Державну спеціальну службу зв’язку України – 570,2 млн грн;

Службу зовнішньої розвідки України – 500,7 млн грн;

Державну пенітенціарну службу України – 230,5 млн грн;

винагороди курсантам системи Міністерства внутрішніх справ України – 151 млн грн.

Крім цього, планується збільшення видатків на допомогу внутрішньо переміщеним особам, "швидке відновлення України" зокрема, за рахунок грантів Європейського Союзу, та підтримку дипломатичних установ в інших країнах.

Підласа додає, що планується зменшити інші видатки, на 11,4 млрд грн, переважно шляхом зниження витрат на обслуговування державного боргу. Також важливо відзначити заощадження на зарплаті Національної дружини України.

Згідно зі звітом, більша частина необхідних коштів буде позичена, з яких значна частина буде залучена на внутрішньому ринку, а інші можуть бути отримані від перевиконання неподаткових доходів. Ці заходи спрямовані на забезпечення національної безпеки та відповідь на виклики, які стоять перед Україною.

За її словами, більшу частину необхідних коштів Україні доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.