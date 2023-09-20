Юсов: Україна продовжать завдавати ударів по російській армії у Криму

Українські військові продовжать завдавати ударів по російським солдатам та їхній техніці на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що успішні українські удари по окупованій території - це частина комплексу заходів.
Юсов нагадав, що особливо часто останнім часом з'являються новини з Криму. Останні дні, у тому числі 13 та 14 вересня, є "чорними днями" для окупантів на півострові, зазначив він.
"Такої кількості ураженої техніки та боєкомплекту вони давно не спостерігали. Далі буде, це активні заходи, які тривають", - додав представник ГУР.
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